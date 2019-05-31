Дзюба: Заболотного все ставили выше меня, а сейчас — наоборот. Банда флюгеров

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба ответил на критику в адрес питерского клуба.

«Раздражает, когда всё постоянно меняется. Пришёл Заболотный – сначала все кричали, что он ничуть не хуже Дзюбы и даже лучше. Потом всё наоборот. Это банда флюгеров, их огромное количество. Вы смотрите футбол, пожалуйста, внимательно – у нас полстраны не разбирается в нём. Мы идём на первом месте, а все обсуждают тактику «бей вперёд на Дзюбу». Да кому какая разница, если мы лидируем? Пусть так. Появились у нас ребята, мы смогли перестроиться: Ракицкий с великолепным первым пасом, раздает диагонали, Барриос выгрызает всё в центре, цементирует, Азмун врывается за спину хорошо.

Да и я не только в воздухе могу играть, но и низом, это все знают. Про меня говорят – да он деревянный! Всему футбольному миру известно – у меня изначально школа спартаковская, такой практически ни у кого нет. В технике никому не уступлю. Все говорят, я супермедленный. Это ложь, но не буду же каждому доказывать», — приводит слова Дзюбы «Спорт-экспресс».

Артём выступает за «Зенит» с 2015 года. В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний нападающий принял участие в 27 матчах, в которых записал на свой счёт 8 голов и 10 результативных передач. Сине-бело-голубые по итогам розыгрыша завоевали чемпионство.