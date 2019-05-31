В Мадриде открылся седьмой чемпионат мира «Футбол для дружбы»

29 мая в Мадриде начал работу международный лагерь «Футбол для дружбы», в котором участвуют более 800 юных футболистов, тренеров, судей и журналистов из более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.
В течение двух дней юные футболисты посетят образовательные программы для детей «Школа девяти ценностей». Девятью ценностями являются дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.
Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года при поддержке УЕФА, ФИФА, МОК, ведущих футбольных клубов и знаменитых спортсменов.
30 мая в Мадриде состоялся Международный форум детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» 2019. В Седьмом сезоне форум впервые объединил экспертов со всего мира – профессиональных футбольных тренеров, врачей детских команд из разных стран, приглашенных звезд, журналистов ведущих международных СМИ, а также представителей международных футбольных академий и федераций.
На открытии Международного форума «Футбол для дружбы» 2019 выступили председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, легендарный футболист сборной Бразилии и ФК «Реал Мадрид», победитель Кубка мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Роберто Карлос, Юный посол программы Ананья Камбодж из Индии, а также глава детской футбольной академии Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч.
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