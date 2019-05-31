Александер-Арнольд — о финале ЛЧ: не сомневаюсь, что получится хороший матч

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился эмоциями перед предстоящим финальным матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

«Хорошо, что две английские команды играют в финале Лиги чемпионов. Мы знаем друг друга, мы их дважды победили в этом сезоне, это дает нам определённую уверенность. И у них, и у нас есть уверенность от последних матчей в Лиге чемпионов. И они, и мы делали невероятные камбеки. Поэтому я не сомневаюсь, что получится хороший матч», — приводит слова Александер-Арнольда пресс-служба УЕФА.

Впервые за последние 11 лет в финале этого турнира сыграют английские команды. В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» по сумме двух встреч одолел «Барселону», а «Тоттенхэм» в 1/2 финала смог обыграть «Аякс». Главным арбитром финала назначен 42-летний Дамир Скомина.