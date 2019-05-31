Эриксен: хотелось бы, чтобы в моём резюме была победа в Лиге чемпионов

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен поделился эмоциями перед предстоящим финальным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

«Мы не сдадимся, мечтаем, что будем стоять с трофеем. Вот что мы сейчас себе представляем. Но мы знаем, что это будет нелегко.

Я перешёл в «Тоттенхэм» шесть лет назад. Всё это время мы двигались вперёд. Мы были в топ-4 чемпионата Англии несколько лет и выступали в Лиге чемпионов. Мы бы серьёзно заявили о себе, если бы смогли победить в этом турнире.

Это что-то особенное, о чём мечтает каждый футболист. Мне бы очень хотелось, чтобы это было в моём резюме», — приводит слова Эриксена ВВС.

Впервые за последние 11 лет в финале этого турнира сыграют английские команды. В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» по сумме двух встреч одолел «Барселону», а «Тоттенхэм» в 1/2 финала смог обыграть «Аякс». Главным арбитром финала назначен 42-летний Дамир Скомина.