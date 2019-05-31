Адиев: благодаря «Анжи» многие в мире узнали о Дагестане

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев назвал причины, по которым махачкалинский клуб нужно сохранить и как это можно сделать.
«Вижу только один выход — разговаривать с правительством республики о финансировании. «Анжи» для Дагестана — это не просто название, а очень знаковый клуб. Если власти не помогут, из этой ситуации практически нет выхода. С другой стороны, они уже всячески дали понять, что не хотят помогать клубу.
Слухов ходит много. Наверное, у них просто нет интереса. Хотя я считаю, что они должны позаботиться о таком легендарном клубе. Благодаря этой команде многие в мире вообще узнали о Дагестане. Нельзя так просто всё взять и закопать. В академиях занимается огромное количество детей. Какой ориентир у них будет без «Анжи»? Когда начинаешь думать об этих вещах, становится немного страшно. Но правительство озабочено другими вещами», — приводят слова Адиева «Известия».
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