Баскаков: «Томи» до конца сезона денег может не хватить

Главный тренер «Томи» Василий Баскаков после поражения от «Уфы» (0:2) в первом переходном матче рассказал, влияет ли финансовое положение клуба на мотивацию футболистов. Ранее сообщалось, что несмотря на финансовые проблемы, «Томь» будет бороться за выход в РПЛ.

«Откуда вы знаете, что у нас с финансовым положением? У нас стабильное финансовое положение. Мы мотивировано весь сезон играли. У нас долги есть перед бывшими игроками, но финансовое положение стабильное. Просто часть бюджета идёт на погашение долгов от прошлых сезонов. В январе пришёл транш, мы рассчитались со всеми ребятами, но до конца сезона этих денег может и не хватить. Вот в чём проблема.



Какие цели ставит руководство? Никаких. Мы сами себе поставили задачу — побеждать в каждом ближайшем матче.



Не было цели кровь из носу выйти в премьер-лигу? Откуда кровь из носу-то? Наш состав ничем не отличается от тех, которые играют в ФНЛ, возможно, в некоторых компонентах уступаем, наигрываем молодых», — цитирует Баскакова Rusfootball.