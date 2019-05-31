Дзюба: может, Кокорин и Мамаев не считают себя виноватыми

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о взаимоотношениях с Александром Кокориным, который получил тюремный срок за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

«Писал ему с другом пару раз. Писали нормально, но добавляли какие-то словечки жаргонные — «вечер в хату», ещё что-нибудь. С приколом — и он ответил в таком же ключе, посмеялись. Понятно, что ситуация неприятная, но у этого письма была задача и поддержать, спросить, как дела, и дать понять, что жизнь на этом не заканчивается, держись.

Изменился ли он? Пока не могу понять. Искренне надеюсь, что это так. Эта история уже многих научила. Даже по себе могу сказать — если возникает какая-то ситуация на дороге, где бывает много неадекватных агрессивных людей, ты лишний раз уйдёшь, потому что понимаешь — да ну его, даже если ты прав. Я для себя решил так — вступлю в какой-нибудь физический конфликт, если будет угроза жизни или кто-то обидит моих детей. В остальном отпускаю ситуацию. Всё люблю в Петербурге, но водители… Как они ездят, полузаспанные, это легендарно.

Нет ли ощущения, что у окружения Кокорина и Мамаева не хватило мозгов? Миллиард процентов. В любой компании должен быть стоп-человек, который может всё остановить, это раз. Во-вторых, все действовали безобразно — начиная от окружения, заканчивая адвокатами. Всё что они творили — это самострел.

Я бы искренне извинился, по-человечески, перед всеми. Может, они не считают себя виноватыми. Судя по всему, так оно и есть, какая-то недосказанность присутствует.

Думаю, Кокорин вернётся в футбол. Он очень талантливый парень, плюс здоровье и возраст позволяют ему — 28 лет, у него ещё есть время. Как только выйдет, три-четыре месяца — и, думаю, будет уже в нормальных кондициях. Всё зависит, конечно, от его характера — потому что на стадионах будет нелегко»,— приводит слова Дзюбы «Спорт-экспресс».