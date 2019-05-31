Фанаты «Ювентуса» создали петицию с требованием лишить Конте мемориальной звезды

Болельщики «Ювентуса» создали петицию на сайте Change.org с требованием лишить Антонио Конте мемориальной звезды на стадионе клуба. Требование вызвано возможным назначением специалиста в «Интер».

«Антонио Конте был любимым капитаном, игравшим с большим сердцем. Затем он стал нашим тренером и неожиданно завоевал Скудетто, хотя у него не было топ-команды. Затем Конте ушёл по не совсем понятным причинам за два дня до начала сезона. Не самая приятная вещь/ А вот что будет бесповоротным разрывом с Конте, так это его переход в «Интер».

Он не просто бывший игрок «Ювентуса» или профессионал, идущий в команду соперников. Многие делали это в прошлом. Переход в «Интер» не является профессиональным выбором для Конте. Профессиональным выбором будет отправиться в Неаполь, Рим, Милан. Этот переход означает вступление в клуб, который, к счастью, безуспешно пытался уничтожить нас и бросить грязь в историю, главным героем которой, несомненно, был Конте.

Насколько я понимаю, звезда на стадионе представляет собой то, что значит быть «ювентино», а не только прошлое. Совершая этот шаг, Конте больше не представляет дух и ценности «ювентино», которые воплощают другие звезды», — отмечено в петиции, которую подписали более 5 тыс. человек.