Моура: переписывался с игроками «Ливперпуля», потому что нужны билеты на финал

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура рассказал, что общался с бразильскими футболистами «Ливерпуля» перед финалом Лиги чемпионов.

«Я поздравил бразильских ребят из «Ливерпуля», потому что четыре игрока нашей страны в финале — это здорово. Общаюсь с Алиссоном и Фабиньо, рад за них.

Но я переписывался с ними, потому что мне нужны билеты на финал! Мне нужно много билетов, хочу привезти всю свою семью и друзей из Бразилии, а также всех важных для меня людей. Мне нужно 40 билетов, а есть только 24. Но в «Ливерпуле» у них такое же распределение, как и у нас, поэтому они не могли помочь», — цитирует полузащитника «Тоттенхэма» Daily Mail.

Матч состоится завтра, 1 июня, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и начнётся в 22:00 мск.