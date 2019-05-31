Жена Икарди: Мауро намерен остаться в «Интере» минимум на год

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, высказалась о его будущем.

«У Мауро есть ещё полтора года контракта с «Интером», и он намерен остаться как минимум на один год», — цитирует Нару TycSports.

Также она опровергла слухи о том, что Антонио Конте, который в ближайшее время должен занять пост главного тренера «Интера», потребовал продать аргентинца в летнее трансферное окно.

Икарди начинал минувший сезон в качестве капитана «Интера», однако зимой между ним и клубом начался конфликт из-за условий нового контракта, и он был лишён повязки. Игрок затем отказался тренироваться с нерадзурри, а вернулся на поле лишь в концовке сезона.



В завершившейся кампании 26-летний аргентинец провёл 29 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился 11 голами (5 – с пенальти) и 4 результативными передачами.