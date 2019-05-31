Рамос: Азар был бы отличным дополнением к «Реалу»

Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Челси» Эдена Азара в стан мадридцев.
«Азар — отличный игрок, он был бы отличным дополнением к «Реалу». Не знаю, перейдёт ли он, не знаю ситуацию, но он мог бы многое добавить в этот клуб.
Интересно, кто придёт и уйдёт, но всё будет хорошо. Мы должны быть голодными и мотивированными. Люди говорят, что если выигрываете так много, становитесь не так голодны, но не в моём случае. Новые трансферы сделают всех более возбуждёнными и более позитивными, поэтому думаю, что у нас хорошее будущее», — цитирует испанского защитника beIN Sports.
Контракт Эдена Азара с лондонским «Челси» рассчитан до лета 2020 года. Ранее лондонский клуб предпринимал попытки договориться с бельгийским футболистом о подписании нового соглашения, однако достичь договорённости стороны так и не смогли.
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