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«Валенсия» намерена выкупить Черышева, но желает сбить цену

«Валенсия» намерена выкупить Черышева, но желает сбить цену
Футбол / Испания 0

«Валенсия» намерена приобрести у «Вильярреала» Дениса Черышева, сообщает AS. По информации издания, спортивный директор клуб Матео Алемань попытается договориться на меньшую сумму, чем € 7 млн. Его основные аргументы – травма Дениса, а также факт того, что «Вильярреал» в нём не нуждается.

Главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль желает сохранить Дениса в команде.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Черышев принял участие в 41 матче, отметился 4 результативными ударами и 5 голевыми передачами. В составе «Валенсии» он стал обладателем Кубка Испании. Для 28-летнего хавбека это первый испанский трофей, несмотря на то что он провёл в этой стране всю карьеру. Ранее Денис выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом» и Лигу Европы с «Севильей».

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