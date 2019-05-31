«Валенсия» намерена выкупить Черышева, но желает сбить цену
«Валенсия» намерена приобрести у «Вильярреала» Дениса Черышева, сообщает AS. По информации издания, спортивный директор клуб Матео Алемань попытается договориться на меньшую сумму, чем € 7 млн. Его основные аргументы – травма Дениса, а также факт того, что «Вильярреал» в нём не нуждается.
Главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль желает сохранить Дениса в команде.
В нынешнем сезоне на клубном уровне Черышев принял участие в 41 матче, отметился 4 результативными ударами и 5 голевыми передачами. В составе «Валенсии» он стал обладателем Кубка Испании. Для 28-летнего хавбека это первый испанский трофей, несмотря на то что он провёл в этой стране всю карьеру. Ранее Денис выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом» и Лигу Европы с «Севильей».
Черышев опубликовал фото с первым испанским трофеем в карьере
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