СМИ: Гризманн начал переговоры с «Барсой» в 2018 году, несмотря на правила ФИФА

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн начал переговоры с «Барселоной» в 2018 году, сообщает официальный сайт радио Cadena Ser. По информации издания, к марту 2019 года было достигнуто соглашение между игроком и клубом.

Сообщается, что существуют документальные свидетельства того, что «Барселона» с конца 2018 года ведёт переговоры с нападающим «Атлетико» и они в скором времени могут быть опубликованы. В этом случае делом может заинтересоваться ФИФА, так по её правилам переговоры возможны лишь за полгода до истечения контракта футболиста с его нынешним клубом.

Отметим, что ранее «Барселона» уже нарушала регламент аналогичным образом и не имела возможности совершать покупки.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Гризманн принял участие в 48 матчах, на его счету 21 результативный удар и 10 голевых передач. Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года.