«Ливерпуль» предложит контракты Милнеру и Матипу после финала ЛЧ

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип и полузащитник Джеймс Милнер подпишут новые контракты с мерсисайдцами, сообщает The Telegraph. По информации издания, это произойдёт после финала Лиги чемпионов. Действующие соглашения игроков истекают через год.

«Ливерпуль» сравнивает эту ситуацию с той, когда при сэре Алексе Фергюсоне «Манчестер Юнайтед» предлагал своим игрокам за 30 лет сделки на один год, и они пересматривались каждый сезон.

В 31 матче чемпионата Англии на счету 33-летнего Милнера 5 голов (3 – с пенальти) и 4 результативные передачи при одной красной карточке. Ранее сообщалось, что Джеймсом интересуется «ПСЖ».

В активе 27-летнего Матипа 22 матча в АПЛ, в которых от отметился одним голом и тремя жёлтыми карточками.