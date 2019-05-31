«Ливерпуль» предложит контракты Милнеру и Матипу после финала ЛЧ
Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип и полузащитник Джеймс Милнер подпишут новые контракты с мерсисайдцами, сообщает The Telegraph. По информации издания, это произойдёт после финала Лиги чемпионов. Действующие соглашения игроков истекают через год.
«Ливерпуль» сравнивает эту ситуацию с той, когда при сэре Алексе Фергюсоне «Манчестер Юнайтед» предлагал своим игрокам за 30 лет сделки на один год, и они пересматривались каждый сезон.
В 31 матче чемпионата Англии на счету 33-летнего Милнера 5 голов (3 – с пенальти) и 4 результативные передачи при одной красной карточке. Ранее сообщалось, что Джеймсом интересуется «ПСЖ».
В активе 27-летнего Матипа 22 матча в АПЛ, в которых от отметился одним голом и тремя жёлтыми карточками.
- 31 мая 2019
-
07:54
-
07:49
-
07:40
-
07:18
-
07:01
-
06:50
-
06:22
-
06:02
-
05:49
-
05:43
-
05:27
-
05:18
-
04:59
-
04:48
-
04:30
-
03:55
-
03:46
-
03:27
-
03:00
-
02:56
-
02:42
-
02:19
-
01:57
-
01:51
-
01:05
-
00:53
-
00:37
-
00:12
- 30 мая 2019
-
23:57
-
23:55
-
23:37
-
23:36
-
23:17
-
22:54
-
22:51
Партнерский контент