Конте – об «Интере»: я очень взволнован, начинается новая глава жизни
Антонио Конте прокомментировал назначение на пост главного тренера «Интера».
«Начинается новая глава в моей жизни, я очень взволнован. Через свою работу постараюсь оправдать доверие, которое президент и директора оказали мне. Выбрал «Интер», потому что это клуб с прочной базой, он очень амбициозен. Также из-за истории «Интера». Я был поражён прозрачностью клуба и желанием вернуть «Интер» на те места, где он должен находиться», — цитирует итальянского специалиста официальный сайт «Интера».
Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год, после чего начал работу в сборной Италии. После двух лет с национальной командой специалист перебрался в «Челси», откуда был уволен летом прошлого года и с того момента пребывает без клуба.
Конте – главный тренер «Интера»
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