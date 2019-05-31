Конте – об «Интере»: я очень взволнован, начинается новая глава жизни

Антонио Конте прокомментировал назначение на пост главного тренера «Интера».

«Начинается новая глава в моей жизни, я очень взволнован. Через свою работу постараюсь оправдать доверие, которое президент и директора оказали мне. Выбрал «Интер», потому что это клуб с прочной базой, он очень амбициозен. Также из-за истории «Интера». Я был поражён прозрачностью клуба и желанием вернуть «Интер» на те места, где он должен находиться», — цитирует итальянского специалиста официальный сайт «Интера».

Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год, после чего начал работу в сборной Италии. После двух лет с национальной командой специалист перебрался в «Челси», откуда был уволен летом прошлого года и с того момента пребывает без клуба.