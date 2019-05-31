Маркос Алонсо дал согласие на переход в «Атлетико»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Marca.
По словам издания, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» хотят приобрести игрока на левых фланг обороны в связи с продажей Лукаса Эрнандеса в «Баварию» и вероятным уходом Фелипе Луиса на правах свободного агента.
Отмечается, что сам Алонсо положительно смотрит на возвращение в родной Мадрид и уже дал согласие на переход. Проблемой для «Атлетико» могут стать переговоры с «Челси». Синие не смогут приобрести замену для Маркоса в летнее межсезонье из-за трансферного бана и с большой вероятностью потребуют за него крупную сумму. Также «матрасников» смущает высокий оклад игрока.
Алонсо является воспитанником «Реала». До перехода в «Челси» в 2016 году успел поиграть за «Болтон», «Фиорентину» и «Сандерленд». В минувшем сезоне английской Премьер-лиги защитник провёл 31 матч, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи, а также получил 6 жёлтых карточек.
- 31 мая 2019
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