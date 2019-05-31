Пирло: не скучаю по игре, мне хорошо дома
Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло признался, что не скучает по игре спустя полтора года после завершения карьеры.
«Скучаю ли я по игре? Нет, я в порядке. Когда я решил завершить карьеру, это был идеальный момент. К тому времени я чувствовал усталость и боль, так что это было вовремя. Сейчас я не скучаю по игре. Мне хорошо дома.
Я работаю экспертом на телевидении, разбираю матчи Серии А и Лиги чемпионов, но не трачу на это слишком много времени. Мне нравится проводить время с семьёй и друзьями», — приводит слова Пирло Daily Mail.
Пирло за свою карьеру выступал за «Брешию», «Интер», «Милан», «Ювентус» и «Нью-Йорк Сити». В сборную Италии Андреа вызывался с 2002 по 2015 год и стал чемпионом мира.
Пирло назвал лучшего тренера, с которым работал
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