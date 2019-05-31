Сборная Сан-Марино назвала состав на матчи с Россией и Казахстаном

Тренерский штаб национальной команды Сан-Марино во главе с итальянским специалистом Франко Варреллой определился со списком из 28 игроков, которые вызваны для подготовки к гостевым отборочным матчам чемпионата Европы — 2020 с Россией (8 июня, Саранск, стадион «Мордовия Арена», 19:00) и Казахстаном (11 июня, Нур-Султан, стадион «Астана Арена», 17:00), сообщает пресс-служба РФС.



Состав сборной Сан-Марино.



Вратари: Симоне Бенедеттини («Сан-Марино Кальчо»), Элиа Бенедеттини («Новара», Италия), Маттео Дзаволи («Либертас»).



Защитники: Мануэль Баттистини, Давиде Симончини (оба — «Либертас»), Кристиан Бролли («Фольгоре»), Фабио Витайоли («Тропикал Кориано», Италия), Андреа Грандони («Мариньянесе», Италия), Энрико Касадеи («Ювенес-Догана»), Мирко Палацци, Давиде Чезарини (оба — «Тре Пенне»), Микеле Чеволи («Сан-Марино Кальчо»).



Полузащитники: Микаэль Баттистини, Энрико Голинуччи (оба — «Либертас»), Алекс Гасперони («Тре Пенне»), Алессандро Голинуччи, Марчелло Муларони, Лука Този, Фабио Томассини (все — «Пьетракута», Италия), Маттиа Гьярди («Тре Фиори»), Лоренцо Лунадеи, Лука Ченсони (оба — «Риччоне» Италия), Данило Ринальди («Ла Фиорита»).



Нападающие: Николо Ангелини («Доманьяно»), Филиппо Берарди («Монополи», Италия), Марко Бернарди («Фольгоре»), Маттео Витайоли («Тропикал Кориано», Италия), Никола Нанни («Кротоне», Италия).