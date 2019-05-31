«СКА-Хабаровск» продлил контракт с капитаном команды
Капитан «СКА-Хабаровск» Владислав Никифоров продлил контракт с дальневосточным клубом. Новое соглашение рассчитано на два года. Об этом сообщил официальный сайт хабаровской команды.
Воспитанник вяземского футбола дебютировал за «СКА-Хабаровск» в 2006 году. С тех пор полузащитник провёл за хабаровчан 12 сезонов (ещё два сезона в «Химках»). Минувшей осенью Никифоров сыграл 300-й матч за «армейцев» в чемпионатах и первенствах страны, а всего на его счету 333 матча (девятое место в истории СКА) и 23 гола за клуб из Хабаровска.
В сезоне-2018/19 30-летний полузащитник принял участие в 30 матчах и отметился двумя голевыми передачами. Минувшей весной футболист получил капитанскую повязку.
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