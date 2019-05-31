Депутат: накануне финала ЛЕ Армения организовала клеветническую кампанию

Депутат парламента Азербайджана от правящей партии Джавид Османов уверен, что Баку отлично справился с проведением финального матча Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» (4:1).

«Азербайджан успешно провёл конкурс песни Евровидения, первые Европейские игры, Игры Исламской Солидарности, Гран-при Азербайджана Формулы-1 2019 года и другие крупные международные спортивные соревнования. Каждое из этих мероприятий было проведено на высшем уровне. В то же время все приехавшие в Азербайджан болельщики высоко оценили нашу страну, а также гостеприимство нашего народа.

Но, как всегда, накануне финального матча Лиги Европы в Баку армянское лобби ещё раз организовало клеветническую кампанию против Азербайджана, к которой присоединились некоторые круги, завидующие развитию нашей страны. Радикальные силы в Азербайджане, наряду с некоторыми предателями, живущими за границей, злорадствовали, поддерживая эту клевету, но всё же ничего не смогли добиться. Финальный матч Лиги Европы был прекрасно организован и доказал, что Азербайджан всегда готов к таким событиям", — цитирует Османова Trend.