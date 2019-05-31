Симэн: дайте Эмери немного денег, правление должно поддержать его

Бывший голкипер «Арсенала» Дэвид Симэн высказал мнение, что руководство лондонского клуба должно поддержать главного тренера команды Унаи Эмери, предоставив ему финансовую помощь в трансферное окно на приобретение новых футболистов.

«Дайте ему немного денег. Дайте ему трансферное окно. Прошло два трансферных окна, но ему ничего не дали. Правление должно поддержать его, иначе мы останемся позади.

Финал Лиги Европы? Я думаю, что в первой половине матча мы были в порядке, а во второй выглядели плохо. Была плохая игра в защите, но это было отличительной чертой всего сезона. Выступление «Арсенала» было разочаровывающим. Это просто показывает, сколько работы предстоит Эмери", — цитирует Симэна Football.London.