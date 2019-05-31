Ван Дейк: нравится, когда Милнер орёт на меня

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о взаимодействии с главным тренером Юргеном Клоппом и партнёрами по команде.



«У меня хорошие отношения с Клоппом, потому что он просто говорит игрокам правду – и я в ответ делаю так же. Иногда, когда я ошибаюсь, но никто этого не замечает, он обращает моё внимание на это.



Например, в гостевом матче с «Баварией» мы пропустили после прострела из-под Робертсона. Обычно я страхую его в таких ситуациях, но в этот раз этого не сделал. Всем показалось, что Эндрю недоглядел, поэтому никто не обвинил в пропущенном голе меня. Но в перерыве Клопп пришёл и наорал на меня.



Я всегда говорю, что думаю, и предпочту сказать слишком много, чем промолчать. Это не даёт расслабляться. Мне также нравится, когда на меня кричит Джеймс Милнер – даже если он зол – или Хендерсон. Это держит нас в напряжении», — цитирует ван Дейка talkSPORT.

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