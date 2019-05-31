Ван Дейк: нравится, когда Милнер орёт на меня

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о взаимодействии с главным тренером Юргеном Клоппом и партнёрами по команде.
«У меня хорошие отношения с Клоппом, потому что он просто говорит игрокам правду – и я в ответ делаю так же. Иногда, когда я ошибаюсь, но никто этого не замечает, он обращает моё внимание на это.
Например, в гостевом матче с «Баварией» мы пропустили после прострела из-под Робертсона. Обычно я страхую его в таких ситуациях, но в этот раз этого не сделал. Всем показалось, что Эндрю недоглядел, поэтому никто не обвинил в пропущенном голе меня. Но в перерыве Клопп пришёл и наорал на меня.
Я всегда говорю, что думаю, и предпочту сказать слишком много, чем промолчать. Это не даёт расслабляться. Мне также нравится, когда на меня кричит Джеймс Милнер – даже если он зол – или Хендерсон. Это держит нас в напряжении», — цитирует ван Дейка talkSPORT.
- 31 мая 2019
-
12:34
-
12:22
-
12:14
-
11:48
-
11:42
-
11:38
-
11:31
-
11:07
-
10:53
-
10:51
-
10:33
-
10:24
-
10:04
-
10:03
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:43
-
09:27
-
09:26
-
09:12
-
09:00
-
08:48
-
08:27
-
08:02
-
07:54
-
07:49
-
07:40
-
07:18
-
07:01
-
06:50
-
06:22
-
06:02
-
05:49
-
05:43