Бывший защитник «Милана» Кафу рассказал, что в перерыве финала Лиги чемпионов—2005 с «Ливерпулем» футболисты итальянского клуба праздновали победу, выигрывая после 45 минут со счётом 3:0. Напомним, что англичане затем смогли сравнять счёт и выиграть в серии пенальти.

«Это правда, да. Мы забили три отличных гола «Ливерпулю». Думали, что это был наш день, и мы расслабились. Когда они забили первые два мяча, то мы почувствовали давление. Когда они забили третий, мы просто не могли поверить в это.



Это не вина „Милана“ — «Ливерпуль» заслужил этот кабмэк. Я очень восхищаюсь «Ливерпулем»: возможно, другая команда не показала бы такого характера, чтобы проявить его, проигрывая к перерыву 0:3», — цитирует Кафу Four Four Two.