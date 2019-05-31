Голы Ари и Окриашвили — в топ-10 лучших в минувшем розыгрыше Лиги Европы
УЕФА на своём сайте огласил имена авторов 10 лучших голов в завершившемся розыгрыше Лиги Европы.
Среди претендентов на приз оказались сразу два представителя «Краснодара» – нападающий Ари, элегантно перебросивший вратаря в матче группового этапа с «Акхисар Беледиеспор» (2:1), и полузащитник Торнике Окриашвили, забивший ударом через себя в ворота «Севильи» (2:1). Мячи игроков «быков» расположились на пятом и седьмом местах соответственно.
Первое место в рейтинге занял гол форварда «Ренна» Исмаилы Сарра, отметившегося пушечным дальним ударом по воротам «Яблонца» в домашнем матче 1-го тура группового этапа (2:1).
Напомним, победителем турнира стал «Челси». В решающем матче синие со счётом 4:1 разгромили другую лондонскую команду – «Арсенал».
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