Голы Ари и Окриашвили — в топ-10 лучших в минувшем розыгрыше Лиги Европы

УЕФА на своём сайте огласил имена авторов 10 лучших голов в завершившемся розыгрыше Лиги Европы.



Среди претендентов на приз оказались сразу два представителя «Краснодара» – нападающий Ари, элегантно перебросивший вратаря в матче группового этапа с «Акхисар Беледиеспор» (2:1), и полузащитник Торнике Окриашвили, забивший ударом через себя в ворота «Севильи» (2:1). Мячи игроков «быков» расположились на пятом и седьмом местах соответственно.



Первое место в рейтинге занял гол форварда «Ренна» Исмаилы Сарра, отметившегося пушечным дальним ударом по воротам «Яблонца» в домашнем матче 1-го тура группового этапа (2:1).



Напомним, победителем турнира стал «Челси». В решающем матче синие со счётом 4:1 разгромили другую лондонскую команду – «Арсенал».