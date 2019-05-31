В Великобритании перед финалом ЛЧ ожидают рекордное количество вылетов самолётов

Сегодня, 31 мая, в Великобритании ожидают рекордное количество вылетов самолётов в преддверии финала Лиги чемпионов, где впервые в истории сыграют две английские команды — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур».
Как сообщает Mirror, сегодня ожидается около 9000 вылетов, многие из которых направлены в Мадрид, где состоится финальный матч. Предыдущий рекорд до сегодняшнего дня был 8854 рейса 25 мая 2018 года. В лондонском аэропорту Станстед названия рейсов просто переименовывают в «UCL Final», самолёты улетают в Мадрид почти каждый час.
Финал пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи 1 июня — в 22:00 мск. В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» по сумме двух встреч одолел «Барселону», а «Тоттенхэм» в 1/2 финала смог обыграть «Аякс». Главным арбитром финала назначен 42-летний Дамир Скомина.
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