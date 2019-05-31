Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал о своём самочувствии после госпитализации, о которой стало известно сегодня, 31 мая.
«Я вновь чувствую себя отлично, но мне придётся немного отдохнуть в ближайшие четыре недели. Я нахожусь в постоянном контакте со своим тренерским штабом, и мы также будем на связи в период матчей в отборе к Евро-2020. Мои помощники обладают огромным опытом совместной работы, так что мы хорошо перенесём эту паузу», — приводит слова Лёва пресс-служба Немецкого футбольного союза.
Ранее сообщалось, что специалист был госпитализирован в связи с нарушением кровообращения, вызванным травмой, которую он получил на одной из тренировок. Из-за проблем со здоровьем Лёв пропустит ближайшие матчи сборной Германии в отборочном турнире чемпионата Европы–2020. 8 июня его команда сыграет на выезде с Беларусью, а 11 июня примет в Майнце Эстонию.
- 31 мая 2019
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