Наставник «Балтики» отстранён на 8 игр, он оскорбил судью и наступил ему на ногу

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении главного тренера «Балтики» Евгения Калешина в связи с его поведением в матче 38-го тура ФНЛ с «Тюменью» (1:1).



«Была сделана запись в рапорте после матча «Балтика» – «Тюмень»: на 57-й минуте главный тренер «Балтики» Калешин был удалён из технической зоны за нецензурную брань в адрес помощника судьи Кобзева. После окончания матча в подтрибунном помещении Калешин, направляясь в сторону судьи Кобзева, наступил ему на ногу и нецензурно выражался. Кобзев принял участие в заседании, рассказал всё, что было. Калешин также был по «скайпу», он признал своё поведение недостойным, признал, что нецензурно выражался и наступил на ногу Кобзеву, а после принёс извинения первому помощнику судьи.



В прошлом сезоне Калешин уже был дисквалифицирован за подобное нарушение, так что у него рецидив. Тут была попытка оказания физического воздействия на арбитров. Вынесено следующее решение: за оскорбительное поведение Калешина в отношении судьи матча и попытку оказания физического воздействия КДК дисквалифицировал его на восемь матчей первенства России по футболу и оштрафовал его на 30 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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