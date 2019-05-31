Черчесов: Комличенко начинает 26-м игроком, каким станет потом — зависит от него

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что общался с форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко, который впервые получил вызов в стан национальной команды.



«Разговаривал с Комличенко, он приедет 2 июня утром. У него ещё одна игра, они на выезде проиграли 1:3, поэтому я думал, что он приедет вовремя. А они дома выиграли 3:0, он ещё и гол забил, поэтому задержался. Я с ним общался, он знает, зачем приедет, свою ситуацию он знает. Мы хотим его посмотреть. Он знает, что он начинает 26-м игроком, а каким он станет во время сборов, зависит от него. Дзюба может ему про это рассказать? Может, и так», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.