Черчесов: Комличенко начинает 26-м игроком, каким станет потом — зависит от него
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что общался с форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко, который впервые получил вызов в стан национальной команды.
«Разговаривал с Комличенко, он приедет 2 июня утром. У него ещё одна игра, они на выезде проиграли 1:3, поэтому я думал, что он приедет вовремя. А они дома выиграли 3:0, он ещё и гол забил, поэтому задержался. Я с ним общался, он знает, зачем приедет, свою ситуацию он знает. Мы хотим его посмотреть. Он знает, что он начинает 26-м игроком, а каким он станет во время сборов, зависит от него. Дзюба может ему про это рассказать? Может, и так», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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