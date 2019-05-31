Черчесов: мы из тех, кто обещает и женится. Надеемся сыграть на всех аренах ЧМ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что национальная команда сыграет на всех стадионах, где проходили матчи чемпионата мира—2018.



«Мы проверили стадионы, поля, гостиницы. Всё в лучшем виде. Мы приняли решение, которое нас устраивает. Зритель будет, будет интерес. Мы из тех, кто обещает и женится. Обещали сыграть на всех стадионах чемпионата мира. Но нужно, чтобы это не влияло негативно на нас. Если всё будет нам сопутствовать, ведь есть логистика, то мы на всех стадионах сыграем. Остались только стадионы в Волгограде и Екатеринбурге», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.



Напомним, сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы—2020. 8 июня в Саранске команда сыграет с Сан-Марино, а 11 июня в Нижнем Новгороде встретится со сборной Кипра.

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