Панюков может перейти в «Ростов»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Андрей Панюков может перейти в «Ростов». В минувшем сезоне 24-летний игрок выступал в аренде в составе «Урала». В сезоне-2018/19 Панюков провёл в Российской Премьер-Лиге 21 матч (15 из них — в основном составе), в которых забил шесть мячей.
Форвард начал заниматься футболом в школе «Спартака». Затем были «Локомотив», «Мегасфера», «Москва» и «Динамо». 21 июля 2011 года в матче с «Волгой» (0:1) состоялся дебют в Премьер-Лиге.
Затем Панюков выступал на правах аренды за «Химки», «Спартак-Нальчик», «Балтику» и «Атлантас». Также был в аренде в «Аяччо» и «Браге». 10 августа 2017 года подписал трёхлетний контракт с «Зенитом». Дебютировал в гостевом матче против «Амкара» (1:0).
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14:16Панюков может перейти в «Ростов» Эксклюзив
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