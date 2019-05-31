Черчесов: за 2,5 года не было такого, чтобы игрок себя проявил, а мы не заметили

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о заявке команды на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино и Кипром.



«Список, может, и расширенный, но только на одного футболиста больше. Что касается новеньких, то надо дать им время, а потом пообщаться. Все работают, все в хорошем настроении. «Чертаново»? Нам нужен был соперник, потому что 26 мая последний тур чемпионата, а 8 июня официальный матч. Это слишком большой перерыв, мы могли сыграть друг против друга, но это как тренировка. А так, «Чертаново» дало добро, для подготовки так будет правильно.



Каждый приезжает на сбор в одном статусе, а дальше всё может измениться. За два с половиной года ещё не было такого, чтобы кто-то себя проявил, а мы этого не замечали», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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