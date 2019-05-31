Обляков: Дзюба сказал: «Добро пожаловать в нашу семью»

Полузащитник сборной России Иван Обляков рассказал об ощущениях в стане национальной команды на сборе в Новогорске.

«Станислав Черчесов — строгий тренер. Если нужно, то всегда поможет, подскажет. У нас прошла обычная тренировка, на которой выполняли упражнения. Я всегда стараюсь прогрессировать и играть.

Сейчас идут первые сборы сборной, понятно, что хочется доказывать в игре. Главное, чтобы всегда было желание. Всё решают тренерские штабы основной и молодёжной сборных. Поэтому кто куда вызовет, тот туда и приезжает. В отпуск я не планировал, знал, что буду в молодёжной сборной или основной. Тем более летом я на пляж не собирался. Обычно провожу его с родителями и друзьями.

У меня всё отлично, прекрасно, что меня вызвали. Коллектив дружный. Дзюба встретил без подколов, сказал: «Добро пожаловать в нашу семью». Я знаю половину ребят, всё здорово. Мы уже протестировали поле, бегали на скорость и на время. «Чертаново» молодцы, их школа развивается. Посмотрим, как они сыграют с нами», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.