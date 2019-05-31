«Ливерпуль» огласил заявку на финал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» на своём официальном сайте огласил список из 23 футболистов, отправившихся в Мадрид на финальный матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».
Вратари – Алисон Бекер, Кивин Келлехер, Симон Миньоле;
Защитники – Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес, Деян Ловрен, Жоэль Матип, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк;
Полузащитники – Фабиньо, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Жоржиньо Вейналдум, Шердан Шакири, Мохамед Салах;
Нападающие – Риан Брустер, Роберто Фирмино, Садио Мане, Дивок Ориги, Дэниел Старридж.
Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится завтра, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», где свои домашние игры проводит «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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