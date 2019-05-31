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ЦСКА объявил цены на абонементы на сезон-2019/20

ЦСКА объявил цены на абонементы на сезон-2019/20
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА опубликовал абонементную программу на следующий сезон. Продажа стартует 10 июня. Со следующей среды стартует продление для владельцев абонементов минувшего сезона. Свободная продажа абонементов начнётся 24 июня, сообщает официальный сайт «армейской» команды.

Минимальная стоимость абонемента на сезон-2019/20 составляет 7000 рублей, максимальная (VIP) — 256 тыс. рублей.

По итогам минувшего сезона команда Виктора Гончаренко заняла в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвёртое место. Таким образом, в следующем сезоне московская команда сыграет в Лиге Европы, причём начнёт путь сразу с группового раунда турнира.

Турнирную таблицу Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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