Выиграй билеты и смотри финал Лиги чемпионов на самом большом экране в мире

В рамках масштабного московского «Фестиваля финалов» 1 июня будет организован просмотр финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Для читателей «Чемпионата» действуют уникальные условия брони столов и разыгрываются 10 пригласительных на два лица в группе «Чемпионата» во «ВКонтакте». Итоги конкурса будут подведены завтра утром.
Матч пройдёт под живой комментарий Кирилла Дементьева. Игра будет транслироваться на самом большом проекционном экране в мире на площадке Music Media Dome. Всех гостей будут угощать благородным пенным напитком. В субботу фестиваль откроет свои двери в 18:00.
Под аккомпанементы DJ будут организованы турниры по кикеру от «Чемпионата», игровая площадка от Okko Спорт, живая музыка от кавер-группы «Берегите себя и лес», зоны с лучшими мастерами TYPE Barbershop, которые создадут обновлённые стрижки для гостей прямо на мероприятиях, а также зона от FreshFlow.
29 мая прошёл первый день «Фестиваля финалов», который собрал около 800 болельщиков «Челси», «Арсенала» и просто любителей футбола. В финале Лиги Европы «Челси» разгромил «Арсенал» (4:1) и завоевал шестой еврокубковый трофей в истории.
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