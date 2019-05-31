Де Лигт даст ответ «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт пообещал дать ответ «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни. Как сообщает The Telegraph, английский клуб до сих пор надеется перехватить де Лигта, однако «Барселона» по-прежнему считается фаворитом в борьбе за 19-летнего футболиста. Издание отмечает, что голландскому футболисту нравится английский футбол, где он может проявить себя своей скоростью и высокой работоспособностью.



В минувшем сезоне на клубном уровне де Лигт принял участие в 55 играх. На счету футболиста семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 70 млн.

«Реал» включился в борьбу за де Лигта