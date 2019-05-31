Моуринью назвал двух ключевых футболистов предстоящего финала Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал ключевых игроков «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур», которым завтра, 1 июня, предстоит принять участие в финале Лиги чемпионов.
«Если нужно выбрать по одному игроку, то у «Ливерпуля» это был бы Вирджил ван Дейк. У «Тоттенхэма» я бы назвал Кристиана Эриксена, потому что они вышли в финал без Гарри Кейна.
Я всегда говорю, что команда, с которой на пути к решающему матчу произошло что-то экстраординарное, имеет небольшое преимущество. Этот финал удивителен тем, что оба участника прошли невероятный путь. Они подходят к игре как гиганты, абсолютно уверенные в предстоящем разгроме соперника. Это будет финал, в котором обе команды будут считать, что трофей уже у них», — цитирует Моуринью Manchester Evening News со ссылкой на Eleven Sports.
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