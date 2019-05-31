Салах: Кейн был лучшим бомбардиром английского футбола, пока не пришёл я

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в шутливой форме прокомментировал сражение за звание лучшего бомбардира чемпионата Англии между ним и форвардом «Тоттенхэма» Гарри Кейном.
«Гарри — хороший игрок, который всегда доказывал это. Он был лучшим бомбардиром своей команды и английского футбола в целом, пока в АПЛ не пришёл я», — сказал Салах в эфире телеканала BT Sport.
Напомним, Гарри Кейн дважды становился лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги — в сезонах-2015/16 и 2016/2017.
Салах также дважды брал «Золотую бутсу» АПЛ — в первый свой сезон в Англии (2017/2018) и в завершившемся чемпионате (разделил награду с одноклубником Садио Мане и форвардом «Арсенала» Пьер-Эмериком Обамеянгом).
Завтра, 1 июня, команды Салаха и Кейна сойдутся друг против друга в финале Лиги чемпионов.
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