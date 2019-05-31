Администратор сборной Украины: вывозил из Донецка вещи игроков и попал в плен

Администратор сборной Украины по футболу Александр Кисткин рассказал о периоде работы на аналогичной должности в донецком «Шахтёре».
«Когда война началась, то много было просьб (от футболистов) – из-за этого я попал в плен на трое суток.
В Донецке сидел. Я тогда вывозил личные вещи футболистов машинами, бусами. У нас кто перевозил вещи футболистов через одного в плену были. Даже в «Правом секторе» (организация запрещена в РФ), выкупали их за деньги. Они останавливали: «О, донецкая прописка. А чего ты едешь на крутой машине? Давай $ 5000». В Киеве отдавал деньги, и парней отпускали.
Почему согласился на такое? А как отказать Пятову или Кучеру? Это мои друзья, кумовья. Тогда ещё Спиридону помог – все его вещи тоже вывез. Пять раз сделали хорошо, а на шестой раз не получилось. Я уже не хотел, но пацаны сильно просили. Назад не доехал. Остановили, а у меня же полтавская прописка», — цитирует Кисткина ua.Tribuna.com.
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