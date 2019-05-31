Абель Эрнандес может перейти в «Сельту»

Уругвайский нападающий Абель Эрнандес может стать игроком «Сельты». Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на AS.
По данным источника, клуб из Виго рассматривает кандидатуру уругвайца в качестве замены форварду Максимилиано Лопесу, который может перейти в «Барселону». Эрнандес является свободным агентом, поэтому может достаться «Сельте» бесплатно.
Напомним, что последним клубом 28-летнего Эрнандеса был ЦСКА, в который он перешёл в августе 2018 года на правах свободного агента. В сезоне-2018/19 форвард сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три гола.
Эрнандес также известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». На его счету 11 голов в 28 матчах за сборную Уругвая, в составе которой он дебютировал в 2010 году.
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