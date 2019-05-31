Защитник «Наполи» Хюсай сообщил о скором уходе из клуба

Албанский защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай заявил о готовности сменить клубную прописку уже ближайшим летом.



«Я полностью готов к новому приключению, мне нужны перемены. Знаете, я не из тех, кто любит находиться долго в одной обстановке и говорит, что его всё устраивает.



Я хочу получить новый опыт, познакомиться с новыми людьми, узнать получше другую страну. В конце концов, сменить команду и постараться выиграть трофеи.



Моё время в «Наполи» истекло. Я надеюсь найти новую команду, которая даст то, что мне нужно», — цитирует Хюсая Digitalb.



25-летний албанец выступает за неаполитанский клуб с 2015 года. Основными претендентами на его трансфер считаются «Челси», «Ювентус» и «Атлетико» Мадрид.

