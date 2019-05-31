22 июня компания City Sport проведёт любительский турнир по футболу

22 июня в закрытом манеже на Мичуринском проспекте состоится очередной любительский турнир по футболу.
Организатором турнира является компания City Sport — самая крупная в Москве сеть спортивных площадок для футбола и других видов спорта.
Принять участие в этом зрелищном мероприятии могут все желающие.
Несколько причин подать заявку:
1. Современный манеж с качественным покрытием и системой охлаждения;
2. Памятные призы и подарки;
3. Достойные соперники;
4. Принимаются заявки до 12 человек.
Турнир состоится в формате «6 на 6» (5 игроков в поле + вратарь). Победитель турнира получит кубок, мяч и 1 час тренировки на поле CitySport! Серебряный призёр сможет бесплатно два часа позаниматься на поле, а бронзовый — получит право на бесплатную часовую тренировку.
P.S. Бесплатные часы предоставляются в выходные дни.
Соревнования — это незабываемые эмоции и ощущения, предельная концентрация и выброс адреналина! Если вы хотите попробовать свои силы в состязании, ненадолго выйти из зоны комфорта и испытать абсолютно новые ощущения, то начните с участия в турнире «Кубок City Sport».
До встречи на турнире!
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