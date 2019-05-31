«Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу Азара

Мадридский «Реал» не сможет представить бельгийца Эдена Азара в качестве своего игрока 1 июня, как это было запланировано ранее. Переговоры с «Челси» продолжаются — клубы по-прежнему не могут договориться о сумме трансфера, сообщает AS.
«Челси» не планирует уступать в цене «Реалу», невзирая на то что контракт Азара заканчивается летом 2020 года. Азар и его представители посоветовали «Реалу» не давить на лондонский клуб из-за серьёзности намерений директора «Челси» Марины Грановской.
Ранее сообщалось, что «Реалу» удалось согласовать с «Челси» переход Азара за £ 115 млн (около € 130 млн). Утверждалось, что «сливочные» предложили форварду контракт на четыре года с зарплатой £ 400 тыс. (€ 453 тыс.) в неделю.
Азар выступает за «Челси» с 2012 года. В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.
- 31 мая 2019
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