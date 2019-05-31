Александер-Арнольд: мы играли в финале и в прошлом году, а «Тоттенхэм» — никогда

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов. Соперником его команды станет лондонский «Тоттенхэм».



«Лукас Моура — один из лучших игроков в мире. Мы знаем, как он играет и как играет «Тоттенхэм» как команда. Мы не хотим выделять кого-то из игроков. Мы будем играть против команды, а как команда «Тоттенхэм» очень опасен и уже не раз это доказывал.



У нас есть определённый стиль, и мы стараемся не менять его ни под какого соперника. Если мы сядем в оборону и позволим «шпорам» диктовать свои условия, то лишь предоставим им возможность играть в свой любимый футбол. Мы должны доминировать и работать на их половине поля. В этом наш шанс завтра. Что бы ни случилось, мы попытаемся играть в свой футбол.



Мы дошли до финала и в прошлом году, а наш соперник прежде этого ни разу не делал. Впрочем, если говорить про класс команд, то он примерно равен. В «Тоттенхэме» есть звёзды мирового футбола, есть они у нас. Нас ждёт битва до последнего. Думаю, это будет сражение двух тактик», — передаёт слова 20-летнего футболиста корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Робертсон: не думаю, что «Тоттенхэм» — аутсайдер финала Лиги чемпионов