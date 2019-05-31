«Фратрия» признала Джикию лучшим игроком «Спартака» по итогам сезона

Лучшим игроком московского «Спартака» по итогам завершившегося сезона по версии фанатского объединения «Фратрия» стал защитник Георгий Джикия. Об этом сообщает сайт «Фратрии».

Болельщики «Спартака» голосовали за лучшего, на их взгляд, футболиста после каждого тура. Джикия занял первое место, набрав 335,5 балла. Вторым стал полузащитник Роман Зобнин (333). На третьем месте голкипер Александр Максименко (272,5).

Топ-10 игроков в сезоне-2018/19 по версии «Фратрии» выглядит так:

1. Георгий Джикия — 335,5 (26 матчей)

2. Роман Зобнин — 333 (26)

3. Александр Максименко — 272,5 (23)

4. Зе Луиш — 220,5 (25)

5. Лоренсо Мельгарехо — 206,5 (23)

6. Лукас Фернандо — 176 (20)

7. Денис Глушаков — 173,5 (18)

8. Николай Рассказов — 166 (16)

9. Софьян Ханни — 137,5 (18)

10. Айртон — 136 (13).