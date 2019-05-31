Адвокат Мамаева пожаловался омбудсмену на нарушение прав Павла

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, пожаловался уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой на нарушение прав своего подзащитного.

«Во-первых, они незаконно осуждены за преступление, которого не совершали, во-вторых, незаконно содержатся под стражей. И имеются основания для немедленного освобождения. И всё это сказывается на состоянии их здоровья», — приводит слова Бушманова телеканал «360».

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, нападающий «Зенита» Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.