Тарасов: надеюсь, «Анжи» выживет. Ребята правда бились

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов выразил поддержку махачкалинскому «Анжи», который испытывает серьёзные финансовые проблемы и вылетел из РПЛ.

«Подводя итоги сезона, хочу поддержать парней из „Анжи“. Надеюсь, команда выживет — ребята правда бились, ездили на матчи на автобусах. Это настоящий футбол, как страсть! В малых городах и клубах такие проблемы есть. Они есть не только в футболе. Вот президент согласился для спасения театра из Ярославля дать ему специальный статус. Для развития футбола такую проблему надо тоже как-то решать. „Амкар“, „Тосно“ год назад после победы в Кубке. Сейчас „Анжи“… Сложный вопрос, кто должен поддерживать клуб — государство или частные компании. Но совершенно точно футболисты из Махачкалы ни в чём не виноваты, они бились за себя и город в каждом матче, что я видел. И такие команды могут жить», — написал Тарасов в своём «инстаграме».