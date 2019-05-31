«Манчестер Сити» не отпустит Гюндогана в другой клуб

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, вероятно, останется в клубе на следующий сезон, невзирая на желание сменить обстановку. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации издания, чемпионы Англии готовы к тому, что футболист откажется от продления контракта и уже следующим летом они потеряют его бесплатно. Впервые проблемы с продлением контракта со своим футболистом у «Сити» возникли в середине сезона — Гюндоган заявил о желании перебраться в другой клуб.
В ходе сезона он получал всё больше игровой практики, однако своего решения не изменил. Тем не менее Пеп Гвардиола считает, что Илкай будет отыгрывать важную роль в команде в сезоне-2019/20.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Гюндоган провёл 31 матч, где отметился 6 забитыми мячами и 3 ассистами.
- 31 мая 2019
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