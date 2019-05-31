«Манчестер Сити» не отпустит Гюндогана в другой клуб

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, вероятно, останется в клубе на следующий сезон, невзирая на желание сменить обстановку. Об этом сообщает Sky Sports.



По информации издания, чемпионы Англии готовы к тому, что футболист откажется от продления контракта и уже следующим летом они потеряют его бесплатно. Впервые проблемы с продлением контракта со своим футболистом у «Сити» возникли в середине сезона — Гюндоган заявил о желании перебраться в другой клуб.



В ходе сезона он получал всё больше игровой практики, однако своего решения не изменил. Тем не менее Пеп Гвардиола считает, что Илкай будет отыгрывать важную роль в команде в сезоне-2019/20.



В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Гюндоган провёл 31 матч, где отметился 6 забитыми мячами и 3 ассистами.