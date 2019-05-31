Роналдо: Месси — номер один, мы ещё 20–30 лет не увидим похожего игрока

Легендарный бразильский футболист Роналдо рассказал, кто ему нравится из современных игроков.

«Месси, конечно, номер один. Нам понадобится ждать ещё 20 или 30 лет, чтобы увидеть похожего игрока. Мне также нравятся Салах, Азар, Неймар, я люблю наблюдать за их игрой. Ну и, конечно же, Мбаппе. Его сравнивают со мной? Так говорят о многих игроках, которые похожи на меня. Они быстрые, обладают хорошей техникой, отлично двигаются, здорово владеют обеими ногами. Мы похожи, но мне никогда не нравились сравнения, особенно между игроками разных поколений, потому что времена разные», — приводит слова Роналдо AS.

Напомним, Роналдо ранее выступал в Испании, будучи игроком «Барселоны», а затем мадридского «Реала».