Президент «Ростова»: результатами сезона недовольны, хотели большего

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что он недоволен сезоном-2018/19. Ростовчане заняли девятое место в Российской Премьер-Лиге и вылетели в полуфинале Кубка России.

«Это был сложный и неоднозначный сезон, в котором мы испытали радость побед и горечь поражений. Теперь это история. Довольны ли мы результатом? Нет, не довольны. У нас хорошая команда, и мы хотели большего. Все хотели: руководство, игроки, тренерский штаб и, конечно, болельщики. Ведь у всех нас есть амбиции и желание побеждать в каждом следующем матче.



Мы хотели выиграть Кубок России. Мы очень хотели. Прошли «Краснодар», «Зенит», неплохо сыграли в Москве с «Локомотивом», а дома — в ответной игре — нам не хватило сил и ресурса. Это было очень досадно – проиграть дома, при полном стадионе болельщиков, которые пришли нас поддержать и верили в победу. Мы были в шаге от финала. Все ждали другого результата. Это было самое досадное поражение. Я очень хорошо понимаю наших болельщиков и их эмоции. Я испытал полное опустошение и разочарование. Это испытала вся команда и весь клуб. Но это футбол.

В чемпионате России, я считаю, мы могли выступить лучше. Задачи, которые были поставлены на сезон, мы не озвучивали. И впредь перед началом сезона мы не будем озвучивать эти задачи — они просты, исходя из наших реалий: избежать «стыков» и выигрывать каждый следующий матч, чтобы попасть в еврокубки», — приводит слова Арутюнянца официальный сайт клуба.